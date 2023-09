Wien führt Ganzjahres-Schanigärten ein

Während der Corona-Pandemie gab es vermehrt Winterschanigärten in Wien. Nun soll eine neue Reglung diese zum einen noch fester im Stadtbild verankern, zum anderen auch die Antragsstellung stark vereinfachen. Das gaben Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien heute via Aussendung bekannt.

Konkret heißt das: Bisher konnten Gastronomiebetriebe sowohl Winter- als auch Sommerschanigarten nur in unterschiedlicher Größe errichten und separat bewilligen lassen. Künftig kann man sie in einem bewilligen. Die Gastronominnen und Gastronomen sparen sich also den zeit- und kostenaufwendigen Auf- und Abbau der Schanigärten.