Neue Pläne in Wien gegen Mozart und Schanigärten

Lange haben Stadt und Bezirk über den Plänen gebrütet. Jetzt sind sie fertig: In der Inneren Stadt gilt an ausgewählten Orten nun eine neue Zonierungsverordnung. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich der Versuch, der sogenannten Verhüttelung und des Wildwuchses im öffentlichen Raum Herr zu werden.

Stadt und Bezirk beschreiten dabei neue Wege – und gehen ziemlich restriktiv vor. Mehr noch: Das neue Modell im 1. Bezirk ist nur ein Testballon. Es soll auf ganz Wien ausgeweitet werden.

Konkret haben sich Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) zusammengetan und für jene öffentlichen Bereiche der City, in denen der Nutzungsdruck besonders hoch ist, detaillierte Pläne ausgearbeitet: Sie regeln auf den Meter genau, was wo ab sofort erlaubt ist – und vor allem, was nicht.

Zu Felde zieht man damit gegen Würstelstände, Schanigärten und (im Winter) Maroni- und Punschstände, die teils unkontrolliert aus dem Boden wachsen. Aber auch das Geschäft der umstrittenen Mozartverkäufer – jene Ticketverkäufer, die in Verkleidung an Touristen Konzertkarten verscherbeln – soll so noch besser reglementiert werden.