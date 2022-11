Wien Floridsdorf: Vier Verdächtige nach Raub gesucht

Die Landespolizeidirektion Wien fahndet nach vier Verdächtigen, die am Samstag gegen 00.45 Uhr einen 18-Jährigen im Bezirk Floridsdorf überfallen haben sollen. Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, einer der Verdächtigen habe ihn dabei mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Nachdem er den Männern Geld aushändigt hatte, seien diese von der Franklinstraße nahe dem Floridsdorfer Bahnhof in Richtung Kinzerplatz geflohen. Eine Sofortfahndung nach den Verdächtigen blieb erfolglos.

Laut Personenbeschreibung seien die Tatverdächtigen ausländischer Herkunft und hätten allesamt dunkle Kleidung getragen. Einer sei 1,70 Meter groß und von beleibterer Statur, er trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube. Ein zweiter Verdächtiger sei etwa 1,75 Meter groß, von mittlerer Statur, schwarzhaarig und trug einen Vollbart. Die beiden übrigen Verdächtigen wurden jeweils als über 1,83 Meter groß und schlank beschrieben, einer habe einen roten langen Vollbart getragen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.