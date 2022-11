Primar kündigt wegen Personalnot in der Klinik Floridsdorf

„Die personelle Situation ist unangenehm“, bestätigt eine Sprecherin des Gesundheitsverbundes – ebenso den Abgang des Primars per März. Als Notlösung wird das medizinische Personal der Neonatologie nun dem Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Donaustadt unterstellt, ab März wird er auch das restliche Ärzteteam (also die Kinderärzte) übernehmen. An der genauen Ausgestaltung dieser Zusammenlegung werde noch gearbeitet, sagt die Sprecherin.