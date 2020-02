Wien-Floridsdorf: 73-jähriger Mann vereitelte Einbruch

Ein 73-Jähriger hörte am Montagabend seltsame Geräusche in seinem Wohnzimmer. Als er den Raum betrat, ertappte er einen unbekannten Mann der versuchte, über die Balkontüre in die Wohnung in der Pastorstraße in Wien-Floridsdorf einzubrechen.

Als der Beschuldigte auf den 73-Jährigen aufmerksam wurde, ergriff er sofort die Flucht. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Den Beamten gelang es, in der Nähe der Wohnung ein Auto aufzuhalten, in dem drei Männer saßen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, das zu den Spuren am Tatort passte. Die drei Georgier im Alter von 28, 29 und 43 Jahren wurden festgenommen.