Babyleiche in Mistkübel am Spitalsgelände gefunden

Wie dem KURIER am Freitag bestätigt wurde, wurde die Leiche des Babys in einem Mistkübel am Klinikgelände gefunden. Die Kronenzeitung berichtete zuerst von dem Fund des toten Säuglings. Die Mutter steht nun unter dringendem Mordverdacht. Laut Krone soll die Frau die Tat bereits gestanden haben. Sie soll es auch gewesen sein, die den Ermittlern den Mistkübel zeigte, in dem das Baby lag.

Eine Bestätigung der Wiener Polizei gab es mangels Erreichbarkeit zunächst nicht, die Exekutive schickte nur aus, dass es neue Erkenntnisse gebe.

Baby wäre am Donnerstag entlassen worden

Das erst wenige Tage alte Mädchen hätte am gestrigen Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen. Die Mutter des Kindes hatte am Donnerstagvormittag den Raum auf der Neonatologie-Station der Klinik in Wien-Favoriten verlassen, in dem sie und das Kind untergebracht waren. Als kurz darauf eine Pflegerin in das Zimmer trat, war das Kind bereits verschwunden. Die Mitarbeiterin verständigte gegen 11.30 Uhr die Mutter, die die Polizei alarmierte.