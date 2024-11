Verschwundenes Baby tot in Mistkübel gefunden: Die wichtigsten Infos

Was ist eigentlich passiert?

Die Mutter des Kindes hatte am Donnerstagvormittag den Raum auf der Neonatologie-Station der Klinik in Wien-Favoriten verlassen, in dem sie und das Kind untergebracht waren. Als kurz darauf eine Pflegerin in das Zimmer trat, war das Neugeborene verschwunden. Die Mitarbeiterin verständigte gegen 11.30 Uhr die Mutter, die die Polizei alarmierte. Danach wurde eine große Suchaktion eingeleitet, die am Freitag-Vormittag fortgesetzt wurde. Dabei wurde die Leiche des Babys tot in einem Mistkübel auf dem Gelände der Klinik gefunden. Die Mutter steht unter Tatverdacht.