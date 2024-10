Aus Krankenhaus entführtes Frühchen in den Niederlanden gefunden

Ein aus einem französischen Krankenhaus entführtes Frühchen ist vier Tage nach seinem Verschwinden in den Niederlanden gefunden worden. Das Baby habe man zusammen mit seinen Eltern in einem Hotel in Amsterdam entdeckt, bestätigte die Polizei der niederländischen Hauptstadt. Der Säugling kam demnach in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden festgenommen.