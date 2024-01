Zweijährigen nach Frankreich entführt: Zwölf Monate Haft für Elternteil

So kam es zum Vorfall am 27. August 2023. Die Eltern des damals Zweijährigen sollen vor der Einrichtung gelauert und auf ihren Sohn gewartet haben. Als dieser in Begleitung eines Betreuers auftauchte, handelten die Eltern rasch und entschlossen.

Der Vater soll sich sein Kind geschnappt haben und versuchte zu flüchten. Ein Betreuer soll dem 29-Jährigen nachgelaufen sein und habe ihn zu Boden geworfen. Während die beiden Männer rangelten, soll die Mutter herbeigeeilt sein und das Kind an sich genommen haben.

Der Marokkaner habe den Betreuer bedroht: "Ich schlage dich, das ist mein Sohn." Danach flüchtete er.