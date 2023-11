Dreijähriger nach Entführung zurück in Wiener Betreuungseinrichtung

Ein im Sommer aus einer Kinderbetreuungseinrichtung in Wien nach Frankreich entführter Dreijähriger hat zurück nach Wien gebracht werden können. Wie Wien heute berichtete, sei der Bub mittlerweile zurück in der Betreuungseinrichtung in Ottakring. Die Eltern des Buben hatten ihn im August im Zuge einer Rangelei mit einem Mitarbeiter der Einrichtung an sich gerissen, den Mann verletzt und waren dann in die französische Hauptstadt geflüchtet. Die Eltern wurden daraufhin per internationalem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.

➤ Mehr zu diesem Fall: Großfahndung nach Kindesentziehung: Paar flüchtete mit Zweijährigem

Über Social Media hätten die Ermittler dann einen entscheidenden Hinweis zu dem Buben bekommen, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber: Zusammen mit den französischen Behörden sei dann der konkrete Aufenthaltsort der Familie in Paris ermittelt und ein Zugriff vorbereitet worden, hieß es.

Wenig später wurde das Paar festgenommen. Mitarbeiter des Jugendamts brachten den Buben mit dem Zug zurück nach Wien. Die 42-jährige aus der Ukraine stammende Mutter des Buben sowie sein 29-jähriger Vater aus Marokko warten nun in einer Justizanstalt auf ihren Prozess.

➤ Mehr lesen: Frau, die ihren Sohn entführt hatte, im Burgenland festgenommen

Der Bub war damals in die Obhut des Jugendamts übernommen worden, nachdem Behörden eine Gefährdungsmeldung bezüglich des Kindes erhalten hatte. "Es stand Vernachlässigung und Gewalt der Elternteile gegeneinander im Raum", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann damals der APA.