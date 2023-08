Großfahndung nach Kindesentziehung: Paar flüchtete mit Zweijährigem

Sie stehen im Verdacht, einen Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) am Sonntag beim Betreten einer Einrichtung in Ottakring attackiert zu haben. Der 29-Jährige soll den Betreuer gewürgt und zu Boden gerissen haben, während die 29-jährige Frau ihren 2-jährigen Sohn an sich nahm. Das Kind befand sich nach einer Kindesentziehung in der Obhut der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe).

Das Paar flüchtete mit dem Kind. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Kind sowie dem Paar blieb bislang erfolglos, wie die Polizei am Montag mitteilte.

