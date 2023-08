Mann zertrümmerte mit Hammer Glastür beim Singertor im Stephansdom

Ein Mann hat am Rande einer Demonstration am Sonntagabend mit zwei Hämmern die neue Glastür am Singertor des Stephansdoms in der Wiener Innenstadt eingeschlagen, berichtete "Kathpress" am Montag. Die ohnehin in großer Zahl anwesende Polizei nahm den Täter umgehend fest.

Dompfarrer Toni Faber, der erst Sonntag spätabends aus dem Ausland nach Wien zurückgekehrt war, zeigte sich am Montagvormittag bestürzt über den Vorfall. Über die Person des Festgenommenen könne er nichts sagen, es dürften jedenfalls keine politischen oder ähnliche Motive vorliegen. Eher dürfte der Mann psychische Probleme haben.

