Wiener drosch mit Eisenstange gegen Tür der Nachbarin

Ein 34-Jähriger ist am Samstagnachmittag in seiner Wohnung in Wien-Penzing von Wega-Beamten festgenommen worden, nachdem er zuvor mit einer Eisenstange gegen die Türe einer Nachbarin gedroschen haben soll. Die Frau alarmierte die Polizei, der Mann wollte den Beamten der Polizeiinspektion Leyserstraße aber nicht seine Tür öffnen.

Schließlich wurde die Sondereinheit Wega zu dem Mehrparteienhaus gerufen, sie öffnete die Tür und nahm den 34-Jährigen wegen des Verdachts der Nötigung vorläufig fest.