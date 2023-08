Rechnungshof: Wo es in Österreich am Gewaltschutz für Frauen fehlt

3. Fehlende Gewaltambulanzen

Bei Verfahren rund um Häusliche Gewalt ist eine möglichst schnelle und fundierte Beweissicherung besonders wichtig, um die Rechte der Frauen zu gewährleisten. Die Regierung kündigte bereits vergangenes Jahr an, dass Gewaltambulanzen künftig als weitere Maßnahme umgesetzt werden sollen.

In Gewaltambulanzen werden Verletzungen nach Gewalt dokumentiert, sodass sie vor Gericht als Beweise verwendet werden können – falls die Frau zum Tatzeitpunkt noch keine Anzeige erstatten will. „Durch diese Maßnahme hoffen wir, dass die Verurteilungsrate erhöht wird“, sagte Susanne Raab kürzlich auf einer Pressekonferenz. Mit Gewaltambulanzen will die Regierung die Hemmschwelle von Frauen senken, sich Hilfe zu suchen. „Das Konzept dafür wird derzeit ausgearbeitet und im Herbst präsentiert“, kündigte Justizministerin Alma Zadić bereits im Vorfeld an.

"Der Rechnungshof beurteilt die Überlegung, Gewaltambulanzen einzurichten, im Hinblick auf eine effektive Strafverfolgung, Verfahrensbeschleunigung und den Opferschutz als positiv. Er empfiehlt, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die flächendeckende Einrichtung von Gewaltambulanzen zeitnah realisiert werden kann", schreibt der Rechnungshof.