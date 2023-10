Frau, die ihren Sohn entführt hatte, im Burgenland festgenommen

Eine Frau, die 2019 ihren minderjährigen Sohn aus der Obhut seines Vaters entführt hatte, ist am Mittwoch im Südburgenland festgenommen worden. Die 36-Jährige soll mit dem Kind in den vergangenen Jahren in mehreren Ländern Europas gelebt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Vater des Kindes hatte die alleinige Obsorge für den heute Zwölfjährigen.

Der Mann hatte Anzeige erstattet, nachdem die Frau aus dem Bezirk Oberwart im Februar 2019 mit dem damals acht Jahre alten Buben verschwunden war. Sie dürfte in den vergangenen Jahren in der Schweiz und in Deutschland gelebt haben - dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es zur APA.

Am Mittwoch konnte die Flüchtige nach umfangreichen Zielfahndungsmaßnahmen im Bezirk Güssing festgenommen worden. Sie wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, das Kind ist bei seinem Vater in Wien.