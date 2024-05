"Das ist eine Kindesentführung": Mann wollte in Wien Mädchen entreißen

Es war der 15. November des Vorjahres. Eine Mutter überquerte mit ihrer 7-jährigen Tochter die Währinger Straße in Wien . Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann von hinten, riss ihr das Kind weg, schrie: " Das ist eine Kindesentführung !"

Vor Richter Christian Böhm schildert die Frau die traumatischen Sekunden: "Ich hatte meine Tochter an der Hand wie immer. Plötzlich hat sie geschrien." Als sich die Mutter umdrehte, sah sie, wie ein Fremder ihr Kind umklammerte, es wegriss. "Sie hat mir die Hände entgegen gestreckt, ich habe sie genommen und sie zu mir gezogen." Eine Rangelei entstand, das völlig verschreckte Mädchen in der Mitte. Schließlich versetzte der Angreifer der Mutter einen kräftigen Tritt ins Gesäß.

Am Montag sitzt er vor dem Richter. Nicht als Angeklagter, sondern als Betroffener. Er ist psychisch schwer krank, war damals nicht zurechnungsfähig .

"Danke für Ihren Mut" , bekommt er dafür zu hören. Nicht von der Mutter. Vom Betroffenen. Der Mann leidet an einer schizomanischen Psychose. Beim Prozess wirkt er klar, strukturiert. Doch damals hatte er die Medikamente abgesetzt um zu beweisen, dass "die Krankheit heilbar ist." Jetzt sagt er dazu: "Damit bin ich grandios gescheitert."

Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe er seit Monaten keine Medikamente mehr genommen. "Als ich über die Währinger Straße gegangen bin, war ich schon tagelang schlaflos. Und ich sah diese Frau mit dem Kind, sie hat geschimpft. Das kam mir zu aggressiv vor." Als er zu Mutter und Kind ging, habe er geschimpft: "Heast Oide, reiß dich zamm!"

"Möchte mich entschuldigen"

Entführen wollen habe er das Kind nicht, nur retten. "Was mir den Vogel raus gehaut hat, war die Erinnerung an die Situation, als ich meine Kinder verloren habe." Die Kinder waren nach der Trennung mit der Mutter gegangen. "Das habe ich damals als Kindesentführung empfunden. Ich will mich von Herzen entschuldigen. Die Frau kommt völlig unschuldig zum Handkuss einer Psychose, die ich fahrlässig ausgelöst haben."