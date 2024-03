Kleine Tochter vor dem Jugendamt versteckt: Hafstrafe für Mutter

Zu 18 Monaten Haft, davon zwei Monate unbedingt, ist eine 38-Jährige im Landesgericht Wien verurteilt worden, weil sie seit Ende September ihre vierjährige Tochter der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) entzogen hatte und in diesem Zusammenhang am 15. Februar ihre vierjährige Tochter mit zusammengeknoteten Leintüchern aus ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung in Döbling abgeseilt haben soll. Letzteres bestreitet die Mutter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Frau wurde Kindesentziehung (§ 195 StGB) und - bezogen auf die Abseil-Aktion - Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§ 89 StGB) vorgeworfen. Laut Strafantrag soll die Mutter die Vierjährige mithilfe zusammengeknoteter Leintücher und einer Kinderschaukel aus dem dritten Stock abgeseilt haben, als Einsatzkräfte der Wega an ihrer Tür klopften, um das Kind wieder der MA 11 zu übergeben. Zu diesem Thema waren zur Verhandlung aber keine Zeugen geladen, so dass Richter Christoph Kraushofer im Sinn des Beschleunigungsgebots den Vorfall vom 15. Februar - die Angeklagte war im Anschluss fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen worden - aus dem laufenden Verfahren ausschied. Das Abseilen, zu dem die 38-Jährige laut ihrem Verteidiger Eduard Salzborn nicht geständig ist („Das hat sie nicht begangen“), wird zu einem späteren Zeitpunkt separat verhandelt.

Überfordert

Der dreifachen Mutter - neben dem vier Jahre alten Mädchen ist die 38-Jährige Mutter einer 13 Jahre alten Tochter und eines elf Jahre alten Buben - war am 8. Mai 2023 das Sorgerecht für ihre Kinder vorläufig entzogen worden. Ihre Kinder sollen aufgrund der Überforderung der allein erziehenden Mutter keinen strukturierten Tagesablauf und kein kindgerechtes adäquates Zuhause gehabt haben. Zudem hatten sie nur unregelmäßig die Schule besucht und wirkten teilweise ungepflegt und vernachlässigt. Den Behörden lagen auch mehrere Gefährdungsanzeigen vor.