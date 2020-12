Wien-Favoriten: International gesuchter Sexualstraftäter festgenommen

Die Fahndungsabteilung des Wiener Landeskriminalamts hat am Dienstagvormittag in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Die Ermittler hatten den Aufenthaltsort des Gesuchten ausfindig gemacht und den 41-jährigen Slowaken in einer Unterkunft in Favoriten festgenommen.

Der Zugriff erfolgte in den Morgenstunden. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und in eine Justizanstalt bringen.

