Wien-Favoriten: Bewaffnete überfallen Tankstelle

Am Dienstagabend kam es in einer Tankstelle in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten zu einem schweren Raub. Zwei derzeit noch unbekannte Männer betraten den Geschäftsbereich, bedrohten den 38-jährigen Tankwart mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Verdächtigen ging hinter den Verkaufstresen und nahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe und einige Packungen Zigaretten mit.

Anschließend flüchteten die Verdächtige laut Polizei die Laaer-Berg-Straße stadtauswärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der Tankwart wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-57800.

