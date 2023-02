Wien Energie wollte zwei Milliarden Euro von der Stadt

Tatsächlich ernst wurde die Lage dann Anfang Juli, als ein Ausfall der Gaslieferungen via North Stream I drohte. Am 8. Juli informierte Krajcsir Magistratsdirektor Dietmar Griebler, dass man nun einen Schutzschirm benötige. Als „Service“ lieferte man gleich einen Antragsentwurf: Per Notkompetenz sollte demnach die Stadt zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Stadt lehnte ab

Genehmigt wurden zunächst aber nur 700 Millionen Euro (mit einer Option auf Erhöhung). Sie wurden am 15. Juli vom Bürgermeister freigegeben. Tatsächlich abgerufen wurde die Summe dann Ende August, als es zu schweren Marktverwerfungen kam. Die Stadt stellte dann noch einmal 700 Millionen zur Verfügung, letztlich musste auch der Bund zu Hilfe gebeten werden, der (letztlich nicht benötigte) zwei Milliarden Euro freigab.

Kuriose Dreifachrolle

Nach Krajcsir musste Griebler in den Zeugenstand, Seine Rolle ist bemerkenswert, da er in drei unterschiedlichen Funktionen in die Causa involviert ist: Als Finanzdirektor bis Anfang Juli, danach als Magistratsdirektor, aber auch als Aufsichtsratschef der Stadtwerke. Diese Dreifachrolle sollte er geschickt nutzen, um manchen Fragen auszuweichen.