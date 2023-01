Wien Energie: Ladung von Ludwig und Hanke in U-Kommission fixiert

Der weitere Fahrplan der Untersuchungskommission zur Wien Energie steht fest. Fixiert wurden nun auch die Auftritte von Finanzstadtrat Peter Hanke und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ). Hanke wird am 16. März, der Stadtchef am 31. März als Zeuge aussagen. Das berichteten der Vorsitzende der SPÖ-Fraktion in dem Gremium, Thomas Reindl und sein Stellvertreter Kurt Stürzenbecher am Montag im Gespräch mit Journalisten.