Wien Energie: Sorgen wegen Strom und Gas-Rechnungen

Im ovalen Warteareal der Servicestelle der Wiener Stadtwerke (Spittelau) gibt es kurz vor Weihnachten kaum Sitzplätze. Fast ausschließlich alle haben geöffnete Briefumschläge in der Hand. „Über eine Stunde warte ich, obwohl ich online einen Termin ausgemacht habe“, sagt eine ältere Dame. Per Telefon sei es hoffnungslos. Sie kenne sich nicht mehr aus, warum sie so hohe Beiträge zahlen solle. „Da muss etwas nicht stimmen“, sagt sie.