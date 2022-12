Technische Probleme beim Energiebonus-Antrag

Vor einer Woche wurde der Energie-Bonus pr├Ąsentiert. Kurz darauf erfolgte bereits ein Teilstart f├╝r die Beantragung. So haben bereits rund 200.000 Haushalte in Favoriten und der Donaustadt ein Schreiben mit Informationen und Passwort zugeschickt bekommen.

Am Montag und Dienstag erhielten die Bezirke 1 bis 7 das Schreiben. Am 9. und 10. Dezember werden die Bezirke Alsergrund, Simmering, Meidling, Hietzing und Rudolfsheim das Schreiben erhalten.

Am 13. und 14. Dezember bekommen hingegen Penzing, Ottakring, Hernals, W├Ąhring und D├Âbling das Schreiben zum Energiebonus. Am 15. und 16. Dezemember werden die Bezirke Josefstadt, Brigittenau, Floridsdrof und Liesing das Schreiben in einem Postkasten finden.

Am Mittwochvormittag wurden, laut zust├Ąndigen Stadtratb├╝ro, bereits 52.726 Antr├Ąge gestellt. 8.945.600 Euro wurden bereits ausgezahlt oder sind am Weg auf das Konto der Antragsteller. Das hei├čt, dass 84,8 Prozent der eingelangten Antr├Ąge bereits abgearbeitet wurden.