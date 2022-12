Ab morgen zahlt Wien 200 Euro Energiebonus

Der offizielle Start der Aktion erfolgt nun am Montag und Dienstag. An diesen beiden Tagen erhalten rund 200.000 Haushalte in den Bezirken eins bis sieben ihre Briefe mit Passwörtern. Konkret könnten also 400.000 Haushalte am Anfang kommender Woche schon ihren Energiebonus beantragen, sofern die Voraussetzungen passen. In drei weiteren Tranchen werden dann jeweils weitere 200.000 Haushalte am 9./10. Dezember, am 13./14. Dezember sowie am 15./16. Dezember ihre Briefe mit Passwort erhalten.

Zur besseren Einordnung können alle Wiener und Wienerinnen prüfen, ob sie die Voraussetzungen für den Energiebonus erfüllen. Alleine in dieser Woche haben schon 25.600 Personen den Online-Assistenten zur Prüfung der Einkommensvoraussetzungen genutzt. Der Online-Antrag wird sofort automatisiert bearbeitet. Der Energiebonus soll dann innerhalb weniger Tage am Konto sein.