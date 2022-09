Wien Energie: FPÖ will von ÖVP "Garantie" für die U-Kommission

Zunächst war es ein gefundenes Fressen für die Wiener Opposition: Die Stadt-SPÖ geriet wegen der Vorkommnisse rund um die Wien Energie ins Strudeln, musste um Hilfe in Milliardenhöhe ansuchen und war dabei zudem auch nicht sonderlich freigiebig, was Informationen betraf.

ÖVP und FPÖ schlossen sich darum zu einer Allianz zusammen, forderten Transparenz und wollen gemeinsam eine Untersuchungskommission im Gemeinderat einsetzen. Das wurde medienwirksam in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Maximilian Krauss und Dominik Nepp (beide FPÖ) und Karl Mahrer und Markus Wölbitsch (beide ÖVP) verlautbart. Das war am 2. September. Zehn Tage später, am Montagabend, war es aber wieder vorbei mit der Einigkeit. Die FPÖ schickte da eine Presseeinladung aus – der Titel: „U-Kommission zu Wien Energie steht wegen ÖVP-Uneinigkeit auf der Kippe“.

ÖVP-Mandatare sollen unterschreiben

Was war passiert? Bei der Sitzung des Finanzausschusses waren zwei der vier ÖVP-Mitglieder nicht anwesend, als es um die Abstimmung zu den Wien-Darlehen ging, die Ludwig mittels Notverordnung gewährt hatte. Das nahm die FPÖ zum Anlass, an der Integrität der ÖVP zu zweifeln.