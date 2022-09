Sachslehner-Rücktritt reißt Gräben in der ÖVP auf

Wiens ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch will zurück zur erfolgreichen „Mitte-Rechts-Politik“ – und düpiert Bund und Parteichef. Am Montag stehen Krisensitzungen an. Und: Die Causa Wien Energie birgt neuen Sprengstoff.

von Agnes Preusser, Christoph Schwarz