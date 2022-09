Wien Energie: ÖVP und FPÖ setzen gemeinsam Untersuchungskommission um

Wie die Wiener ÖVP und FPÖ in der Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben haben, wollen sie in der Causa Wien Energie nun einen gemeinsamen Weg gehen. Zusammen wollen die beiden Oppositionsparteien eine Untersuchungskommission einsetzen. Laut ÖVP-Chef Karl Mahrer wollen sich auch die Grünen an der Untersuchungskommission "aktiv beteiligen".