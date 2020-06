Drei Banküberfälle geklärt

Es war die letzte Mahlzeit in Freiheit, die der 32-jährige Wiener am vergangenen Sonntag in einem Fast-Food-Lokal in der Simmeringer Hauptstraße zu sich nahm: Ein letzter Burger noch, dann griff die Spezialeinheit Cobra zu. Denn bei dem 32-jährigen Gelegenheits-Kellner soll es sich um einen Bankräuber handeln, der seit Jänner drei Geldinstitute in Wien überfallen hat.

„Der Hinweis kam über die Kollegen in Niederösterreich“, sagt Robert Klug, Leiter des Ermittlungsbereichs Raub beim LKA Wien. Der Hinweisgeber aus NÖ darf sich über eine 2000-Euro-Auslobung freuen. Das Äußere des Mannes – er ist auffallend groß und dünn – dürfte ihn überführt haben.