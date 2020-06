Mutmaßlicher Bankräuber von Oggau gefasst

Zwei Wochen nach einem Banküberfall in Oggau dürfte der Fall vor der Aufklärung stehen. Beamte der Kriminalabteilung haben einen 29-jährigen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung festgenommen. Der Mann war zunächst zwar nicht geständig, allerdings konnte die Polizei bei dem Verdächtigen „einen Teil der mutmaßlichen Beute sicherstellen“, erklärte Abteilungsinspektor Alois Lehrner im Gespräch mit dem KURIER. Wie berichtet, war die Oggauer Filiale der Raiffeisenbank Donnerskirchen-Schützen-Oggau am 22. Mai überfallen worden, ein maskierter Mann hatte damals rund 50.000 Euro erbeutet. Zu dem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte in der Bank.

Der unbewaffnete Räuber war hinter das Pult gegangen und hatte sich selbst aus der Kassa bedient. Danach flüchtete er zu Fuß. Denise V., die erst seit etwa einem Jahr in der Bank arbeitet, blieb unverletzt.

Wertvolle Hinweise konnten etliche Zeugen liefern, die vor dem Überfall einen schwarz gewandeten jungen Mann in einem Bus-Wartehäuschen unmittelbar neben dem Geldinstitut gesehen hatten.