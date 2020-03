Wien: Drei Attacken gegen Polizisten an nur einem Abend

Zu gleich drei Festnahmen kam es am Sonntag in Wien, weil Verdächtige Polizisten angriffen. Der erste Zwischenfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Favoritenstraße auf der Wieden. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Taubstummengasse bemerkte dort einen Mann, der auf eine Frau einschlagen haben soll.

Die Beamten schritten ein, doch als sie den 55-Jährigen festnehmen wollten, attackierte dieser einen der Polizisten mit dem Ellbogen im Kopfbereich. Danach ließ sich der Verdächtige fallen, wodurch auch der Beamte stürzte und sich am Knie verletzte.

Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in Haft.

Alko-Lenker

Zwei Stunden später wurde ein 28-jähriger Autofahrer in der Arndtstraße in Wien-Meidling angehalten. Da der Lenker alkoholisiert wirkte, wurde er von den Beamten mit auf die Polizeiinspektion Hufelandgasse genommen. Während der Überstellung soll der Mann immer aggressiver geworden sein, sich schließlich abgeschnallt haben und auf die Beamten losgegangen sein.

Diese konnten den Mann jedoch überwältigen und eine Festnahme aussprechen. Der anschließend durchgeführte Alkomattest ergab einen Messwert von 1,56 Promille, weshalb dem 28-Jährigen der Führerschein abgenommen wurde.

Außerdem wurde bei ihm eine geringe Menge Suchtgift gefunden und sichergestellt. Der Alko-Lenker wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, wegen Übertretung des Suchtmittelgesetztes sowie des „Covid-19“-Maßnahmengesetztes angezeigt. Er befindet sich in Haft.

Mit Tritten und Schlägen gegen Exekutive

Kurz vor 22 Uhr kam es dann noch zu einem Einsatz in Wien-Favoriten: Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse mussten wegen eines lautstarken Streits in einer Wohnung in der Triester Straße ausrücken. Vor Ort stellten die Polizisten 280 Gramm Cannabis und ein Karton mit Marihuana-Schnitt sicher.

Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 35 bzw. 40 Jahren versuchten, die Polizisten mit Schlägen und Tritten daran zu hindern. Den Beamten gelang es dennoch, die mutmaßlichen Täter festzunehmen.