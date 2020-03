Kreative Ausrede: Einbrecher gab sich als Corona-Patient aus

Zeugen beobachteten Donnerstagnacht in der Speisinger Straße in Wien-Hietzing einen Mann, der versucht haben dürfte, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie alarmierten die Polizei. Beamte konnten den 32-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Nachdem der Mann angab, an einer Coronainfektion zu leiden, wurde ein Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit Wien an den Einsatzort geschickt. Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge in einem Spital untersucht. Dabei konnten keinerlei Symptome festgestellt werden. Der Mann wurde in einen Arrestbereich überstellt.