Wien schnürt 40 Mrd. Euro Doppelbudget: Wo das meiste Geld hinfließt

Ein Plus gibt es in allen Geschäftsgruppen, das niedrigste Budget hat im Vergleich der Bereich Kultur (989 Mio. Euro) gefolgt vom Bereich Wohnen und Frauen (2 Mrd. Euro). Bis 2025 will die Stadt 5.500 neue Gemeindewohnungen auf den Weg gebracht haben, 1.000 davon wurden schon den Mietern übergeben.

Preisgarantie für 265-Euro-Ticket

Über den Top für Soziales werde man wenn nötig auch wieder Hilfszahlungen für Miet- und Energiekosten beschließen. Dämpfende Maßnahmen seien aber von der Bundesregierung zu setzen: "Hier wurde auch bei den Lebensmittel- oder Energiepreisen zu wenig getan", kritisierte Hanke.

Nicht teurer werden soll die nächsten zwei Jahre das Jahresticket der Wiener Linien für 365 Euro, so die Preisgarantie.

Für Investitionen nimmt die Stadt insgesamt 7,2 Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren in die Hand. 2,4 Mrd. Euro sollen unter anderem in die Wiener Stadtwerke fließen, um den Ausbau erneuerbarer Energien oder die Öffis (3 Mrd. Euro) weiter auszubauen.