Die Fakten zur Wiener Mindestsicherung

Höhe der Mindestsicherung:

Bei Weitem nicht alle Menschen, die auf die Unterstützung angewiesen sind, bekommen die Mindestsicherung in voller Höhe ausbezahlt. 74 Prozent aller Betroffenen waren Aufstocker. Das heißt, sie erhielten so wenig Gehalt, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, dass sie die Mindestsicherung beantragen mussten, um über die Runden zu kommen. 12 Prozent waren auf den Vollbezug angewiesen, dieser belief sich bei einer Bedarfsgemeinschaft (z. B. Partnerschaft) auf durchschnittlich 692 Euro pro Monat. Bei den restlichen Beziehern handelt es sich um Kinder, Kranke oder Pensionisten.

Alter der Bezieher:

Apropos Kinder: Jedes siebte Kind, also 39.666 Personen bis 14 Jahre, waren 2019 auf die Sozialleistung angewiesen. Gute Nachrichten gibt es bei den 19- bis 25-Jährigen: In der Gruppe gab es mit minus 15 Prozent den größten Rückgang an Beziehern. 13.028 erhielten im Vorjahr die Mindestsicherung.