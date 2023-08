U-Bahn-Ausbau: U2 wird bis Wienerberg verlängert

Die am Montag vorgestellte Strecke umfasst rund 2,2 Kilometer und zwei neue Stationen. Der Ausbau soll allem vor den Süden Wiens besser an die Innenstadt anbinden. Gleichzeitig sollen die hochfrequentierten Linien wie die U6 und die U1 entlastet werden. "Die U2-Erweiterung in den Süden Wiens stärkt die wirtschaftliche starke Wienerberg City und das Stadtentwicklungsgebiet Wienerberg mit lebenswerten Wohn- und Freizeitflächen gleichermaßen", sagte Hanke. Baustart ist 2028, Auskunft über die Kosten des Projekts gab es angesichts der hohen Inflation nicht.