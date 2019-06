Friedliche Demonstration gegen Polizeigewalt gestartet

Die Demonstration "Halt der Polizeigewalt!" startete um 18 Uhr vor dem Verkehrsministerium in der Radetzkystraße. Bei Abmarsch hatten sich bislang rund 500 Demonstranten und Demonstrantinnen eingefunden. Auf Facebook haben etwa 700 Menschen ihre Teilnahme zugesagt.

Auch NGOs wie Greenpeace und Global2000 nehmen an dem Marsch teil. Sie orten eine "Kriminalisierung" von Klimaschutz. Auch die Demo-Teilnehmer zeigen sich auf das Klima fokussiert. Sie wird etwa, wie bei den Klimaschutz-Demos, skandiert "What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!" Auch finden sich Plakate zum Thema.

Die Polizei selbst hält sich im Moment eher Abseits der Demonstration auf. Man gehe man davon aus, dass die Veranstaltung friedlich verlaufen werde. Plan sei auf Dialog zu setzen und "deeskalierend auftreten", so Polizeisprecher Daniel Fürst.