Staus in Wien: Das ist die Route der Demo "gegen Polizeigewalt"

Marschroute

Die Demonstration "Halt der Polizeigewalt!" startet um 18 Uhr vor dem Verkehrsministerium in der Radetzkystraße. Die Marschroute verläuft über die Aspernbrücke, wo am Freitag die Blockade von der Polizei geräumt wurde, und über die Obere Donaustraße zur Rossauer Kaserne. Dort ist beim Polizeianhaltezentrum am Schlickplatz eine Standkundgebung geplant.

Dann geht die Demo über den Schottenring an der Landespolizeidirektion vorbei zum Sigmund-Freud-Park, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Angemeldet wurde die Versammlung bis 21 Uhr.