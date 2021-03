Wien: 27 Anzeigen bei neuerlichem Corona-Schwerpunkt am Sonntag

Aufgrund der zahlreichen Verstöße gegen die Covid-19- Schutzmaßnahmenverordnung in der Wiener Innenstadt in den vergangenen Tagen, kam es dort am Sonntag erneut zu Polizeikontrollen. Hauptaugenmerk galt erneut größeren Gruppen, die sich zuvor auf Social-Media verabredet hatten und die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung größtenteils ignorierten.