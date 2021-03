Motorrad-Unfall in Wien-Favoriten: Mann lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagabend ist in der Grenzackerstraße in Fahrtrichtung Altes Landgut ein Motorradfahrer gestürzt. Der 34-jährige Lenker wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Hinten am Motorrad saß eine 31-jährige Mitfahrerin - auch sie dürfte schwere Verletzungen erlitten haben. Beide mussten von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei dürfte der Motorradfahrer von selbst gestürzt sein, warum genau, ist noch nicht bekannt. Der 34-Jährige war laut Polizei alkoholisiert und hatte 0,71 Promille intus.

