Wiederkehr: „Immer und ewig gratis testen, das spielt es nicht“

Während die Wiener SPÖ in Umfragen zulegt, stagnieren Sie in der Wählergunst. Große Polit-Maßnahmen in Wien spielen vor allem der SPÖ in die Hände. Wie geht es Ihnen da damit?

Ich schiele nicht ständig auf Umfragen. Das war zu lange eine Unart in der Bundespolitik. Ich spüre ein großes Vertrauen der Bevölkerung in Rot-Pink. Mein Anspruch in der Politik ist es, das Richtige zu tun.

War die polizeiliche Räumung des Protestcamps gegen die Stadtstraße „das Richtige“?

Die Stadtstraße war beschlossen und ist nötig, um die Seestadt Aspern an den Verkehr anzuschließen. Wien ist eine wachsende Stadt, wir benötigen die neuen Wohnungen, die in der Seestadt entstehen.

Die Frage lautete aber, ob die Räumung des Camps durch die Polizei „das Richtige“ war.

Es war notwendig. Dass im Vorfeld Klagsdrohungen an Minderjährige verschickt wurden, fand ich nicht gescheit. Stadträtin Ulli Sima hat sich jedoch dafür entschuldigt.

Wünschen Sie Rot-Pink auch im Bund, zu dritt mit den Grünen?

Unser Ziel ist, im Bund so stark zu werden, dass es uns für eine Koalition braucht. Links der Mitte mit SPÖ und Grünen – oder rechts der Mitte mit der ÖVP. Beides ist denkbar. Wichtig ist, dass sich die ÖVP endgültig von der Ära Kurz lossagt. Nur weil er weg ist, heißt das nicht, dass das Korruptionsproblem der ÖVP ebenfalls automatisch weg ist. Die ÖVP muss wieder Anstand zurückgewinnen.

Mit Erhard Busek ist unlängst ein großer liberaler ÖVP-Politiker gestorben, der zwischenzeitlich auch die Neos unterstützt hat ...

Er war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein moderner, liberaler Geist. Das vermisse ich derzeit bei der ÖVP, da war Busek sicher schon weiter. Ich habe Gespräche mit ihm sehr geschätzt.