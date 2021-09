Wieder drei Fälle von Gewalt im privaten Bereich in Wien

Nach mehreren Fällen von Gewalt in Privatsphäre am Sonntag, gab es schon wieder drei ähnliche Fälle am Montag in Wien.

Trotz einer einstweiligen Verfügung dürfte ein 39-Jähriger Kontakt mit seiner gleichaltrigen Ex-Freundin aufgenommen haben. Vor der Schule des gemeinsamen Kindes in Wien-Fünfhaus soll der Türke die ehemalige Freundin zweimal gefährlich bedroht haben.

Die Polizei konnte ihn noch vor Ort festnehmen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten zwei Messer sicherstellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,30 Promille und der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Ex-Freundin und ihren Chef bedroht

In Wien-Josefstadt soll ein 31-jähriger Österreicher seine 27-jährige Ex-Freundin und ihren Chef bedroht haben. Der Mann wird beschuldigt, die 27-Jährige während der Beziehung mehrmals geschlagen haben.

Die Polizei konnte ihn in der Wohnung festnehmen und ihm ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt.