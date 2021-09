Gewaltschutz - "Schulterschluss" bei Opfer- und Täterberatung

"Unser gemeinsames Ziel ist es, Opfer zu schützen und weitere Gewalt so gut wie möglich zu vermeiden", sagte Christoph Koss, Geschäftsführer des Vereins Neustart, der in Wien und vier weiteren Bundesländern für die Gewaltpräventionsberatung nach Betretungs- und Annäherungsverboten verantwortlich zeichnet. Es brauche ein Zusammenspiel aller Institutionen - Sicherheitsbehörden, Gewaltschutzzentren, Beratungsstellen für Gewaltprävention und Männerberatungen. Bisher habe allein der Verein Neustart in seinem Zuständigkeitsbereich 169 Fälle zugewiesen bekommen. Die Weiterleitung durch die Polizei erfolge überaus rasch, nämlich binnen vier Stunden, man sei also gut gestartet, so Koss.