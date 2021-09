Mann ohrfeigt Lebensgefährtin und droht Passanten mit dem Erschießen

In der Murlingengasse in Wien-Meidling soll am Sonntagabend ein 33-Jähriger seine ein Jahr ältere Lebensgefährin mehrmals auf der Straße geohrfeigt haben.

Ein 19-jähriger Passant wollte der Frau zu Hilfe kommen, weshalb der 33-jährige Gabuner ihm mit dem Erschießen gedroht haben sollte.

Die Polizei konnte den Mann rasch festnehmen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen.

