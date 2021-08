Mann schlägt und bedroht Ex-Frau in Wien

Am Donnerstagabend wurde die Polizei wegen Gewalt in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt alarmiert. Ein 59-jähriger Syrer soll seine Ex-Frau mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Mann soll von seiner ehemaligen Lebensgefährtin die Wiederaufnahme der Ehe verlangt haben und die 45-Jährige hat sich geweigert. Er soll sie mit Schlägen attackiert und verletzt haben. Ihre 16-jährige Tochter kam ihr zu Hilfe, weshalb der Mann aggressiver wurde.

Mit einem Küchenmesser drohte er seiner Ex-Frau mit dem Tod und soll dann ihre Autoschlüssel genommen haben. Dann flüchtete er mit ihrem Auto. Doch die Polizei hat den Syrer schnell angehalten und festgenommen.

Gegen den Mann sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Hilfe für Betroffene

Von Gewalt betroffene Frauen- und Mädchen können sich an das Netzwerk österreichischer Frauen und Mädchenberatungsstellen wenden: http://netzwerk-frauenberatung.at/index.php/standorte. Außerdem ist der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

