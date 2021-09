WEGA-Einsatz: Mann bedroht Freundin und demoliert Wohnung

Am Sonntagnachmittag wollte eine Frau die Beziehung zu ihrem Lebensgefährten beenden. In der Wohnung der 26-Jährigen in Wien-Margareten soll der 34-Jährige das Mobiliar beschädigt haben und ihr mit einem Messer und Hammer gedroht haben.

Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Die Beamten konnten den Mann mithilfe der WEGA in der Wohnung festnehmen. Bei dem Mann wurde eine geringe Menge Kokain sichergestellt.

Gegen den 34-jährigen Deutschen wurde ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

