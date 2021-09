Mordprozess: Kamera filmte Nadines Leiden mit

Doch Nadine W. war stark. Anrainer hatten das Feuer bemerkt. Eine Frau schnappte sich einen Einkaufswagen und rammte damit die Glastür der Trafik. Nadine W. schaffte es trotz ihrer massiven Verbrennungen, die Trafik selbst zu verlassen. Und es gelang ihr auch noch zu sagen, was passiert und wer dafür verantwortlich war.

Die 35-Jährige wurde wochenlang auf der Intensivstation betreut. Doch nach einem Monat verlor die Frau Anfang April ihren Kampf ums Leben. Sie erlag den schweren Verletzungen.

Schon im Vorfeld hatte Nadine W. Angst vor Ashraf A., mit dem sie eine On-Off-Beziehung hatte (er wird von Rechtsanwalt Michael Schnarch vertreten). Sie heuerte zu ihrem Schutz sogar einen Detektiv an. Was sie nicht wusste: Ashraf A. hatte bereits seit 1,5 Jahren eine Wanze in der Trafik installiert, hörte mit. Er war eifersüchtig.

Der Prozess gegen den gebürtigen Ägypter ist für zwei Tage anberaumt. Am ersten Tag werden zahlreiche Zeugen zu Wort kommen. Am Freitag ist schließlich Tag der Sachverständigen. Darunter ist auch der Brandsachverständige Christian Tisch, der schon beim Feuerinferno der Standseilbahn in Kaprun im Einsatz war.

Dem Angeklagten droht lebenslange Haft und die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Laut dem psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann war der Mann zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig. Allerdings leide er an einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung und sei als äußerst gefährlich einzustufen.

Wer Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, kann sich unter anderem an die Frauen-Helpline wenden unter 0800/222555.