Trafikantin angezündet: Frau verstarb im Krankenhaus

Nadine W. hat den Kampf um ihr Leben verloren. Die 35-jährige Trafikantin, die Anfang März in ihrem Geschäft in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund mit Benzin überschüttet und angezündet wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Verbrennungen waren zu massiv.

Als tatverdächtig gilt ein 47-jähriger Ägypter. Mit ihm soll Nadine W. eine On-Off-Beziehung gehabt haben. Ashraf A. (vertreten von Anwalt Manfred Arbacher-Stöger) soll sehr eifersüchtig gewesen sein und bereits vor 1,5 Jahren eine Wanze in der Trafik versteckt haben. So soll er die Gespräche der Frau überwacht haben.