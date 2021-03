Frau angezündet: Polizei sucht diesen Mann

Nur Stunden nachdem in Wien-Alsergrund eine 35-Jährige mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Tatverdächtigen.

Bei dem Mann soll es sich um einen 47 Jahre alten Österreicher handeln. Er und das Opfer dürften in einer On-Off-Beziehung gewesen sein. Dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Freund oder Ex-Freund der Frau handelt, konnte die Schwerverletzte noch selbst dem Notarzt sagen. Laut Wiener Berufsrettung erlitt sie schwere großflächige Brandverletzungen und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Ereignet hatte sich die grausame Tat am Freitagmittag in der Nußdorfer Straße. Der Täter soll in die Trafik gegangen sein, die das Opfer betreibt, und es dort mit Benzin oder einer anderen brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Danach flüchtet der Verdächtige. Er soll bereits zuvor polizeilich aufgefallen sein.