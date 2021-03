Mann übergießt Frau mit Benzin und zündet sie an

Am Freitagmittag dürfte es in Wien-Alsergrund zu einem grausamen Mordversuch gekommen sein. Ein Mann soll in einer Trafik eine Frau mit Benzin übergossen und sie angezündet haben. Das Opfer konnte das noch selbst der Polizei sagen, bevor es ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau erlitt laut Berufsrettung Wien großflächige Brandwunden und schwebt in Lebensgefahr.

Auch die Berufsfeuerwehr musste anrücken, um die Flammen in dem Geschäftslokal zu löschen. Laut Polizei ist der Täter auf der Flucht, nach ihm wird in diesen Minuten gefahndet.

Mehr in Kürze.