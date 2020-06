"Wie ein Marsmensch": Hundeprüfung während Corona

Ein Blindenhund soll die Augen seines Besitzers ersetzen und ihn sicher durch den Alltag führen. Um zugelassen zu werden, braucht der Hund eine intensive Ausbildung und eine positive, also bestandene Prüfung am Messerli Institut in Wien. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Abläufe bei Prüfungen verändert werden. as sorgt bei den Trainern für Aufregung.

"Vorhaben sind übertrieben"

„Seit 1. Juni ist die Prüfstelle wieder geöffnet, aber die Vorgaben sind übertrieben“, sagt eine Blindenführhund-Ausbildnerin im Gespräch mit dem KURIER. Sie möchte anonym bleiben, weil sie schon bald mit ihrem Schützlinge zu einer Prüfung antreten soll. Und die wird definitiv nicht so ablaufen, wie gewohnt.