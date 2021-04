Wie aus einer Idee auf Hawaii ein hippes Café in Döbling wurde

Vergangenes Jahr bot sich die Gelegenheit: An der Ecke Friedlgasse 63/Sieveringer Straße wurden Gastro-Räumlichkeiten frei. Lisa und Marcus, die in der Gegend aufgewachsen sind, schlugen zu: "Wir wollten etwas in unserem Grätzel machen, hier gibt es ja nicht viel".

40 Sitzplätze im Dschungel

In den vergangenen Monaten haben sie das Lokal umgebaut: Den Gastraum prägen eine Dschungel-Tapete und ein dunkler Boden. Dazu kommen eine kleine Bar sowie mit Samt bezogene Sessel und Sofas. Drinnen gibt es 40, auf der Terrasse 80 Sitzplätze.